Künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben

Jedes dritte Großunternehmen in OÖ arbeitet mit KI

Und hier gibt es noch viel zu tun. Die Implementierung von KI in KMU sei noch niedrig, sagt Abbou – auch in OÖ: Hier ist das vor allem für Großunternehmen ein Thema. Laut Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner hat jedes dritte davon KI-Systeme im operativen Einsatz. Für Stelzer ist klar: „Nur wenn es gelingt, die KI-Forschung in Europa voranzutreiben, können wir ein führender Standort bleiben.“ OÖ sei hier mit dem „Flaggschiff“ Sepp Hochreiter an der JKU, der FH Hagenberg und der neuen Digital-Uni (IDSA) gut aufgestellt. Die für KI nötigen Rechenzentren könne das Land allerdings finanziell nicht alleine stemmen, hier brauche es Unterstützung vom Bund.