Von der Taste zum Display: Es wird getippt!

Doch wohin führt die Reise als Nächstes? Wenn es nach den Plänen von Elon Musk geht, in eine durchaus gruselige Zukunft: Computerchips in unseren Hirnen. Diese Chips können Informationen empfangen und senden - Facebook und Co. könnten so auch Werbungen in unser Hirn senden. Mit seiner Firma „Neuralink“ darf er in den USA sogar schon klinische Studien am Menschen durchführen.