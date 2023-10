Geschichte am Gericht: „Weg vom Täter zum Opfer!“

„Natürlich die Infrastruktur. In den Anfängen gab es noch Schreibmaschinen und Papierberge - jetzt wird alles auf den digitalen Akt umgestellt“, so Lutschounig. Wo einst der Postbote nötig war, um gerichtliche Schriftstücke zuzustellen, genügt heute meist ein Knopfdruck. Auch der Zugang zum Recht hat sich in allen Bereichen vereinfacht. „Früher musste sich der Bürger am Gericht in den Abteilungen durchfragen, jetzt bieten wir ein Servicecenter. Auch die Distanz zu den Richtern war damals viel größer; heute wird auf Augenhöhe verhandelt“, so Lutschounig.