40 Jahre „Kärntner Krone“: Eine mediale Zeitreise!

„Das wunderbare Gestern ist doch in Wahrheit nichts anderes als das gewöhnliche Heute in der verklärten Erinnerung von morgen“, sagte schon David Letterman. In der ersten Folge der 40-Jahr-Video-Serie erzählt Hannes Mößlacher, was in den letzten 40 Jahren in der „Kärntner Krone“ los war, was sich verändert hat, aber auch was gleich geblieben ist.