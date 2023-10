Sportler in der Badewanne erwischt

Conny Lenz: Verglichen mit heute, lief alles im mühevollen Schneckentempo ab. In den Redaktionen klapperten die Schreibmaschinen, unvorstellbar. Um Trainer oder Spieler zu erreichen, musste man oft die exakte Uhrzeit ausmachen, um diese dann am richtigen Ort und Festnetz zu erwischen - es gab ja keine Handys. Die Fotografen hetzten bei Eishockey-Spielen nach dem ersten Drittel zum Entwickeln heim, gaben die Schwarz-Weiß-Bilder in der Redaktion ab, düsten zurück in die Halle für Jubelbilder. Durch die Digitalisierung änderte sich alles - von der Online-Berichterstattung ganz zu schweigen. Es muss alles schneller gehen - und ist deshalb nicht leichter.