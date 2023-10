Kindergärten: Mehr Geld und mehr Assistenzstunden

Kein gutes Haar an dem neuen Wurf lässt die Opposition. Von den Wiener Grünen heißt es, dass die vorgestellten Maßnahmen ein kleiner Schritt in die richtige Richtung seien. Die großen Themen würden allerdings weiterhin ausgespart bleiben. ÖVP-Bildungssprecher Harald Zierfuß verabsäumt wiederum ausreichend Deutschförderung im Stufenplan. „60 Prozent in Wiens Kindergärten sprechen daheim kein Deutsch. Es braucht eine deutliche Erhöhung der Deutschförderkräfte und kleinere Gruppen“, so Zierfuß. Die Gewerkschaft GPA freut sich, dass der gewerkschaftliche Druck erste Wirkung zeigt.