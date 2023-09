Kindergärten-Umfrage:„Macht endlich etwas!“

Eine neueste Online-Umfrage im Auftrag der younion-Gewerkschaft, an der mehr als 6000 Beschäftigte der elementaren Kinderbildung teilgenommen haben, brachte brisante Ergebnisse hervor. So sagen gleich 94 Prozent der Befragten, dass die Arbeitsbelastung in den vergangenen Jahren weiter zugenommen hat. Besonders bedenklich: Die Hälfte der Befragten gibt an, dass der Personalmangel bereits zu gefährlichen Situationen geführt hat.