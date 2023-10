Der gefilterte Blick auf die Welt

Krone: Was bedeutet die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) für Kinder und Jugendliche?

Mag.a Dr. Neidhardt: Überall, zu Hause und unterwegs, sind wir auf unsere Handys und Tablets fokussiert. Auch die Kleinsten kommen so schon früh mit diesen Technologien in Berührung. Plattformen wie YouTube oder Netflix verwenden sogenannte „Recommender Systems“ oder Empfehlungssysteme. Diese KI-Systeme lernen, was Usern gefällt, und empfehlen dann ähnliche Videos. Kinder, die bestimmte Videos mögen, bekommen dann immer mehr davon zu sehen, unterbrochen nur von passender Werbung. So wird es schwierig, den Blick wieder vom Bildschirm zu lösen - das Ziel dieser Systeme. Systeme wie ChatGPT können immer mehr, etwa auch Sprache verstehen - ähnlich wie Siri oder Alexa. Solche Neuerungen könnten bedeuten, dass KI bald noch einfacher für jüngere Kinder zu nutzen ist, auch wenn sie noch nicht tippen können.

Welche Vorteile und Gefahren bringt KI mit sich?

Einerseits bietet sie unglaubliche Möglichkeiten im Bildungsbereich, indem sie etwa personalisierte Lernerfahrungen ermöglicht und so auf den individuellen Wissensstand und die individuelle Lerngeschwindigkeit eingehen kann. Zudem erleichtert sie den Zugang zu einer Vielzahl von Lernmaterialien, auch über nationale und kulturelle Grenzen hinweg. Auf der anderen Seite sollten wir die Augen nicht vor den Risiken verschließen. Da geht es um Datenschutz-Themen, um mögliche soziale Effekte (z. B. Entfremdung) oder Überwachung und Kontrolle. Außerdem kann KI vorhandene gesellschaftliche Schieflagen, Stereotypen und Diskriminierung wiederholen, sogar verschlimmern. Sie kann zu einem Abhängigkeitsverhalten führen. Wir als Gesellschaft müssen ganz genau auf den Datenschutz achten und die digitale Bildung verbessern und das auch immer wieder anpassen, damit der Umgang mit der Technologie so sicher wie möglich ist.