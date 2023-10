Neuer Weltcup-Kalender der Mountainbiker fixiert

Auf Instagram repostete sie den Beitrag der UCI und kommentierte: „7 WC Stops looks a bit sad“. Also: Sieben Weltcupstops schauen ein bisschen traurig aus. Für die 21-Jährige ist das wohl ein Schritt in die falsche Richtung, sie hätte sich mehr Rennen erhofft. Zudem fällt auf, dass für Österreichs Athletinnen Laura Stigger und Mona Mitterwallner 2024 kein Heimrennen in Leogang stattfindet, die Cross-Country-Bewerbe in Österreich wurden gestrichen. Neben den Downhill-Piloten mit den Vorjahressiegern Höll und dem Steirer Andi Kolb messen sich in Saalbach noch die Enduro-Fahrer.