„Mountainbiken kann so groß wie Skifahren werden“

Sie ist Vorbild für viele Nachwuchsbiker, Mountainbike-Weltmeisterin und sich auch nicht zu schade, lautstark Kritik zu äußern. Valentina Höll zählt mit ihren gerade einmal 21 Jahren bereits zu den wichtigsten Persönlichkeiten im Salzburger Sport. Und sie hat mutige Visionen. „Biken kann in Österreich so groß wie Skifahren werden. Wir haben die Infrastruktur dazu“, betont die Pinzgauerin. „Es ist an der Zeit, dass der Nachwuchs gefördert wird. Zudem braucht’s viel mehr Bike-Vereine in unserem Land“, nimmt sie den Radsport-Verband in die Pflicht. Dass ihr die Arbeit mit Mountainbike-interessierten Kindern am Herzen liegt, zeigt sie mit ihrem „Vali Höll Performance Camp“. „Ich lade da junge Mädels ein und trainiere mit ihnen. Das macht mir großen Spaß“, erzählt sie.