Bürgermeister tritt nach Wirbel doch sofort zurück

Zuvor hatte der Lokalpolitiker den Abgang für Ende November angekündigt, was Kritik von der FPÖ hervorrief. „Jemand, der so ein skandalöses Verhalten an den Tag legt, kann keinen einzigen Tag länger Bürgermeister sein und muss sofort zurücktreten“, sagte am Dienstag FPÖ-Generalsektretär Michael Schnedlitz.