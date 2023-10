Was Ihr Getippe dem KI-Chatbot über Sie verrät

Vechev und sein Team gingen der Frage nach, ob sogenannte Large Language Models (LLMs), also Sprachmodelle, auf denen Chatbots wie OpenAIs ChatGPT oder Googles Bard basieren, in der Lage sind, automatisch eine Vielzahl persönlicher Autorenattribute wie Alter, Geschlecht oder Geburtsort aus unstrukturiertem Text (z.B. Beiträgen in öffentlichen Foren oder sozialen Netzwerken) abzuleiten. Um dies zu testen, fütterten die Informatiker mehrere Sprachmodelle mit Reddit-Kommentaren von mehr als 500 Profilen, in denen Personen unbewusst, quasi „zwischen den Zeilen“, Informationen über sich selbst preisgegeben hatten.