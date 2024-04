Wildes Gerücht: Dortmund will Virgil van Dijk

Wechsel oder Karriereende in Liverpool

Die „Reds“, so heißt es, würden aber gerne mit dem Champions-League-Sieger und Europas Fußballer des Jahres 2019 verlängern. Der Niederländer stehe jetzt vor der Entscheidung, ob er seine Karriere in Liverpool beenden will – oder noch einmal einen Vereinswechsel anstrebt. Van Dijk kassiert in England ca. 13,5 Millionen Euro Gehalt pro Jahr. Und damit nicht extrem viel mehr als die Top-Verdiener beim BVB.