Jazzgitarrist Julian Lage: Pure Liebe zur Musik

George Benson, John McLaughlin, Django Reinhardt und Co. – auf der Suche nach dem besten Jazzgitarristen aller Zeiten kann man seit Dekaden genüsslich streiten. Der junge Julian Lage ist auf dem besten Weg dazu, eher früher als später in einem Atemzug mit den Granden ihrer Zunft genannt zu werden. Mit gerade einmal 36 Jahren hat er bereits eine Weltkarriere in der Vita stehen, die ihresgleichen sucht.