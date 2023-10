ÖTV-Juwel mit erstem Schritt Richtung Semifinale

Jawoll! Österreichs Tennis-Juwel Joel Schwärzler startete bei den ITF Junior Finals in Chengdu (Chn) mit einem Sieg in das Turnier. Der 17-Jährige setzte sich in seiner ersten Partie in Gruppe B mit 6:3, 1:6, 6:3 gegen den Serben Branko Djuric durch. Ein erster Schritt in Richtung Seminfinale.