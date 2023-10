Ex-Skistar Hirscher stellt Nachwuchs auf die Ski

Einen anderen Nachwuchs will er jetzt gemeinsam mit dem Salzburger Land Tourismus fördern: Hirscher ließ sich als Testimonial einer neuen Werbekampagne engagieren. Kinder und Jugendliche sollen damit für den Wintersport begeistert werden. „Skifahren ist gesund, man ist draußen in der Natur und immer an der frischen Luft. Das müssen wir für die Zukunft erhalten“, so Hirscher.