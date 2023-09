Marcel Hirscher muss auch das neue Logo überkleben

Zur Erinnerung: Bereits letzte Saison war das Markenlogo FIS-Boss Johan Eliasch ein Dorn im Auge gewesen. Nachdem Red Bull mit 50 Prozent Beteiligung in Hirschers Ski-Projekt eingestiegen war, wurde auch der allseits bekannte Bulle ins Markenzeichen implementiert, was ein Anwaltsschreiben zur Folge hatte. Henrik Kristoffersen, Timon Haugan und Charlie Raposo gingen daraufhin mit abgedeckten Skiern und Helmen an den Start.