Nach Terroranschlag: Brüssel steht unter Schock

Außenamt rät von nicht unbedingt notwendigen Fahrten nach Brüssel ab

Insgesamt leben in der belgischen Hauptstadt 5500 bis 6000 Österreicher. „Österreichs volle Solidarität gilt Belgien im Lichte dieses feigen Terroranschlags. Wir in der Botschaft stehen in Kontakt mit den österreichischen Stellen in Brüssel und beobachten die Lage genau“, so Österreichs Botschafter in Belgien, Jürgen Meindl.