„Angriffe auch bei uns nicht auszuschließen“

Nach dem Anschlag in Belgien sind die EU-Länder in Alarmbereitschaft. Der 45-jährige Täter, ein Tunesier, der mit Schussverletzungen auf eine Intensivstation gebracht wurde und später verstarb, war den Behörden kein Unbekannter. Experten rechnen in den kommenden Wochen und Monaten mit einer weiteren Zuspitzung der Terror-Bedrohungslage in ganz Europa. Im Interview mit der „Krone“ äußert sich Nicolas Stockhammer zur Sicherheitslage in der EU und Österreich.