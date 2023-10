„Den Kaffee um 50 Cent leiste ich mir jede Woche“

„Der Speiseplan richtet sich nach dem, was da ist. Vorige Woche hatte ich Glück, da hab’ ich einen Lachs erwischt.“ – Seit 13 Jahren ist Renate Stieger (64) Stammkundin im Rot-Kreuz-Sozialmarkt in Eferding. Einmal pro Woche, dienstags, fährt sie hin. „Ich dürfte auch noch am Donnerstag, aber der eine Tag reicht.“