Essens-Retter nehmen Sozialmärkten Ware weg

„Nichts, es ist so gut wie nichts mehr da - vor allem beim Obst und Gemüse.“ - Im Sozialmarkt „Der Korb“ in Vöcklabruck herrscht Krisenstimmung. „Wo wir früher am Tag vier, fünf Kisten an Frischware erhalten haben, ist es jetzt ein Kisterl pro Woche. Beim Brot verhält es sich ähnlich“, klagt Gabriele Brandstetter, die den „Laden schupft“.