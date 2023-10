Nebenarm der Steyr ausgetrocknet: Fische gerettet

Die ganze Nacht wird gepumpt

Mit 20 Mann stand die Freiwillige Feuerwehr Steyr seit Sonntag im Einsatz. Damit der Fluss-Nebenarm in der Eisenstadt nicht gänzlich austrocknet, pumpen die Floriani die ganze Nacht weiter, kündigt Praxmarer Sonntagabend an. Die Arbeiten der Floriani werden so lange weiterlaufen, bis der Schaden an der Wehranlage entdeckt und behoben wird - und das Wasser dann wieder seinen angestammten Weg findet.