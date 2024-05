Verbund-Boss liebäugelt mit Top-Funktion beim ÖSV

Künftig nur noch drei statt sieben Vizepräsidenten

„Es war mir schon immer ein Herzensanliegen, den Skisport in Österreich, der bei uns Kulturgut ist, zu unterstützen. In meiner Zeit als OÖ-Sportlandesrat konnten wir wichtige Wintersportprojekte für Breiten- und Spitzensport umsetzen und Schwerpunkte in der Nachwuchs-Spitzensport-Förderung setzen. Jetzt sehe ich die Möglichkeit, den ÖSV im Rahmen der neuen, modernisierten Organisationsstruktur in ehrenamtlicher Funktion als Vizepräsident zu unterstützen.“