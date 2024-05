Junger „Batman“ brachte Fledermaus mit Straßenbahn

Schultasche statt Cape

„Vor mir stand ein etwa zehnjähriger Bub, eine riesige Schultasche am Rücken. In einer Hand hatte er die Fledermaus, die andere hatte der schützend darüber gelegt“, so Kaar. „Leider musste ich nach der Übergabe sofort in die Tierklinik, sonst hätte ich ihn nachhause gebracht“.