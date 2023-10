Krieg in Israel: Virtueller EU-Gipfel am Dienstag

Michel warnt vor Spannungen und Flüchtlingswelle

Michel zeigte sich auch besorgt über die potenziellen negativen Auswirkungen des Konflikts für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Europa. „Dieser Konflikt könnte auch größere Sicherheitsauswirkungen für unsere Gesellschaften haben. Wenn wir nicht aufpassen, könnte er die Spannungen zwischen verschiedenen Gemeinschaften verschärfen und den Extremismus fördern“, warnte er. Schließlich könnte er auch zu einer neuen Flüchtlingswelle in Richtung Europa führen. „Wir müssen all diese Herausforderungen unbedingt gemeinsam angehen“, so Michel.