Ministerium: Noch mehr als 30 Österreicher in Gaza

„In ständigem Austausch“

„Großteils“ handle es sich bei den Betroffenen um Doppelstaatsbürger. Man stehe mit ihnen seit dem Wochenende „in ständigem Austausch“. „Das Außenministerium in Wien sowie die österreichischen Botschaften in Tel Aviv und in Kairo stehen in engem Kontakt mit unseren israelischen und ägyptischen Partnern, um allen Ausreisewilligen eine Evakuierung über Rafah zu ermöglichen“, hieß es. Nicht in die Zahl dieser registrierten Personen eingerechnet seien die beiden österreichisch-israelischen Doppelstaatsbürger, die nach dem Hamas-Terrorangriff vermisst werden. Zu diesen liegen dem Außenministerium „weiterhin keine bestätigten Informationen vor“.