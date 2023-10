Salzburgs Nachbarschaft ist Aiwanger-Gebiet

Besonders stark schnitten die Freien Wähler in Teisendorf mit fast 27 Prozent und in Ainring mit knapp 24 Prozent ab. Ebenfalls bemerkenswert: In Freilassing, nur durch die Saalach von der Stadt Salzburg getrennt, erreichte die Alternative für Deutschland 19,5 Prozent, deutlich mehr als bayernweit mit 14,7 Prozent. In Bayern werden Kandidaten bei der Landtagswahl auch direkt gewählt. Im Berchtesgadener Land schaffte das die bisherige Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber aus Bad Reichenhall von der CSU.