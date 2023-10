Gewalt in Klassen: Sogar Volksschüler suspendiert

Gesamt 470 Vorfälle

Eine Suspendierung ist auf maximal vier Wochen begrenzt und wurde im vergangenen Schuljahr 470-mal vollzogen. Am häufigsten mit 294 Fällen an Mittelschulen, gefolgt von 101 in Volksschulen. 14 Suspendierungen gab es zudem an Polytechnischen Schulen und 61 in Sonderschulen.