Landesrätin will Lehramts-Studienzeit verkürzen

Für Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ist das „vollkommen unverständlich“. Bei der Landesbildungsreferentenkonferenz in Klagenfurt brachte sie daher erneut einen Antrag auf Verkürzung der Ausbildungszeit ein. „Lehramtsstudierende verbringen viel mehr Zeit in der Ausbildung und steigen oft sehr viel später in den Beruf ein als früher. Für mich wäre es zielführender, das Grundstudium von vier auf drei Jahre zu verkürzen und nach Abschluss des Bachelorstudiums den Master berufsbegleitend zur Praxis in der Klasse anzubieten, ohne Strafe für längeres Studieren“, erklärt die Landesrätin. Damit könne man auch dem Wunsch nach mehr Praxis bei der Ausbildung nachkommen, wird ergänzt.