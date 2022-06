Jung-Pädagogen früher in die Klassenzimmer

Viel zu wenig Lehrer gibt es, die „Krone“ berichtet, in Niederösterreich. Landesrätin Christian Teschl-Hofmeister und der Rektor der Pädagogischen Hochschulen, Erwin Rauscher, haben gemeinsam mit Experten ein Paket zur Lösung des Fachkräftemangels in den Klassenzimmern geschnürt. „Der Berufsantritt soll künftig nach drei Jahren Studium mit Sondervertrag möglich werden“, kündigte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gestern an. Lob kommt von Unterrichtsminister Martin Polaschek, der den Vorschlag genau geprüft hat – und als guten Ansatz sieht: „Ein Pilotprojekt, das nun vielleicht auch in den anderen Bundesländern umgesetzt wird.“