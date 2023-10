Kommt in Oberösterreich Rückkehr zur Monarchie?

Erstaunen über den realen Arbeitsumfang

Weiters intensiv diskutiert wurden der Klimaschutz, der öffentliche Verkehr am Land und die Arbeitsbedingungen der Landtagsabgeordneten: Was verdienen Sie und wieviel arbeiten sie pro Woche? Der Arbeitsumfang der Landtagsabgeordneten sorgte zuverlässig für Erstaunen, da den Jugendlichen nur die Landtags-Sitzungstage selbst als Arbeitstage der Abgeordneten bewusst waren, nicht aber die Ausschussarbeit, die Verpflichtungen in der Heimatregion, der laufende Austausch mit BürgerInnen und Interessensgruppen, und so fort.