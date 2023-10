Islamist drohte mit Bombenanschlag in Vaduz

Um Punkt 21.12 Uhr ging bei der Liechtensteiner Landespolizei ein Anruf ein. Am anderen Ende der Leitung war ein Mann, der auf Englisch erklärte, dass in Vaduz in etwa 30 Minuten ein Sprengsatz hochgehen werde. Er wolle damit Palästina unterstützten. Den Anruf beendete er mit „Allahu Akbar, Allahu Akbar“. Die Landespolizei sperrte daraufhin Vaduz weiträumig ab. Da gleichzeitig im Vaduzer Rheinstadion das Fußballländerspiel der Liechtensteiner Nationalmannschaft gegen Bosnien und Herzegowina anstand, wurde das Publikum per Durchsage darüber informiert, dass die gesamte Innenstadt gesperrt sei.