Großer Ansturm: Darum ist das Tanzen so im Trend

Diesen Samstag läuft die Ball-Saison in Kärnten wieder an. Da veranstalten die Maturanten der Zweisprachigen Bundeshandelsakademie in Klagenfurt im Casineum ihren Maturaball. Das Motto lautet: „Primetime. It’s time to shine“. Auch im Schloss Porcia in Spittal steigt schon am Samstag der Maturaball des Realgymnasiums. Und dabei zeigt sich eines: Tanzen ist wieder im Trend.