Weiter geringer Anstieg bei Arbeitslosenzahlen

„Die Monatsdaten stabilisieren sich im August in Kärnten auf dem Niveau des Vorjahres“, so Wedenig. Vor einem Jahr stellte sich die Situation allerdings weniger rosig dar – da musste das AMS fast 1000 zusätzliche Klienten aufnehmen. Ein weiterer negativer Trend fand leider auch heuer eine Fortsetzung. Bei den sofort verfügbaren offenen Stellen gab es mit minus 9,4 Prozent neuerlich einen starken Rückgang. Diese Entwicklung ist wohl auch der schlechten Wirtschaftslage geschuldet.