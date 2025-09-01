Weiter geringer Anstieg bei Arbeitslosenzahlen

Das AMS Kärnten hat im Vergleich zu anderen Bundesländern mit nur einem geringen Anstieg der Arbeitslosigkeit im August zu kämpfen. Bei den Jugendlichen gibt es sogar einen Rückgang. Allerdings war die Lage im August 2024 eher düster.
Mit einer marginalen Zunahme von 0,2 Prozent verzeichnen wir im Bundesländervergleich den geringsten Anstieg der Arbeitslosigkeit“, erklärt AMS-Kärnten-Chef Peter Wedenig. Zu diesen 34 zusätzlichen Arbeitslosen kommen noch 104 zusätzliche Schulungsteilnehmer hinzu. Damit beträgt der gesamte Anstieg 0,8 Prozent.
„Die Monatsdaten stabilisieren sich im August in Kärnten auf dem Niveau des Vorjahres“, so Wedenig. Vor einem Jahr stellte sich die Situation allerdings weniger rosig dar – da musste das AMS fast 1000 zusätzliche Klienten aufnehmen. Ein weiterer negativer Trend fand leider auch heuer eine Fortsetzung. Bei den sofort verfügbaren offenen Stellen gab es mit minus 9,4 Prozent neuerlich einen starken Rückgang. Diese Entwicklung ist wohl auch der schlechten Wirtschaftslage geschuldet.
vorgemerkte Arbeitslose und Schulungsteilnehmer verzeichnet das AMS Kärnten derzeit.
„Erfreulich ist der anhaltend positive Trend bei den Jugendlichen mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit von 0,6 Prozent. Auch bei den Zielgruppen Ältere über 50 Jahre und Langzeitarbeitslose liegen wir stabil auf dem Niveau von August 2024“, betont Wedenig. Bei den Bezirken konnten Wolfsberg und Villach einen Rückgang verzeichnen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.