Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Vergleich zu 2024

Weiter geringer Anstieg bei Arbeitslosenzahlen

Kärnten
01.09.2025 13:00
Die Zahlen in Kärnten bleiben stabil.
Die Zahlen in Kärnten bleiben stabil.(Bild: Evelyn Hronek)

Das AMS Kärnten hat im Vergleich zu anderen Bundesländern mit nur einem geringen Anstieg der Arbeitslosigkeit im August zu kämpfen. Bei den Jugendlichen gibt es sogar einen Rückgang. Allerdings war die Lage im August 2024 eher düster.

0 Kommentare

Mit einer marginalen Zunahme von 0,2 Prozent verzeichnen wir im Bundesländervergleich den geringsten Anstieg der Arbeitslosigkeit“, erklärt AMS-Kärnten-Chef Peter Wedenig. Zu diesen 34 zusätzlichen Arbeitslosen kommen noch 104 zusätzliche Schulungsteilnehmer hinzu. Damit beträgt der gesamte Anstieg 0,8 Prozent.

„Die Monatsdaten stabilisieren sich im August in Kärnten auf dem Niveau des Vorjahres“, so Wedenig. Vor einem Jahr stellte sich die Situation allerdings weniger rosig dar – da musste das AMS fast 1000 zusätzliche Klienten aufnehmen. Ein weiterer negativer Trend fand leider auch heuer eine Fortsetzung. Bei den sofort verfügbaren offenen Stellen gab es mit minus 9,4 Prozent neuerlich einen starken Rückgang. Diese Entwicklung ist wohl auch der schlechten Wirtschaftslage geschuldet.

17.852

vorgemerkte Arbeitslose und Schulungsteilnehmer verzeichnet das AMS Kärnten derzeit.

„Erfreulich ist der anhaltend positive Trend bei den Jugendlichen mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit von 0,6 Prozent. Auch bei den Zielgruppen Ältere über 50 Jahre und Langzeitarbeitslose liegen wir stabil auf dem Niveau von August 2024“, betont Wedenig. Bei den Bezirken konnten Wolfsberg und Villach einen Rückgang verzeichnen.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
184.953 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
156.411 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
149.512 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2355 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1760 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1567 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Mehr Kärnten
Im Vergleich zu 2024
Weiter geringer Anstieg bei Arbeitslosenzahlen
Alpen-Adria-Küche
Qualitätserfolg für den Wörthersee-Wein
Trotz Verbots überholt
Alkolenker (17) ohne Schein „crashte“ Papas Auto
Krone Plus Logo
Kelag-Projekt
Schwallsanierung ist „Wunschtraum für die Möll“
Achse gebrochen
Drei Kinder verletzt: Pkw kippt nach Unfall um
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf