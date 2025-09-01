Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zeugenaufruf

Unbekannter rast Hündin zu Tode und flüchtet

Kärnten
01.09.2025 15:27
Die Polizei sucht nach dem Fahrzeuglenker (Symbolbild).
Die Polizei sucht nach dem Fahrzeuglenker (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr am Montag in der Früh einen Hund auf der Kärntner Straße in Pörtschach nieder und beging danach Fahrerflucht. Die Polizei bittet um Zeugen und Hinweise.

0 Kommentare

„Die braun-schwarze Hündin dürfte auf die Straße gekommen sein, als der Besitzer auf die andere Seite zum dortigen Supermarkt ging und dabei vermutlich das Gartentor seiner Liegenschaft in der Hauptstraße nicht vollständig verschloss“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Als das Herrchen von seinem Einkauf zurückkam, sah er die Mischlingshündin gegen 8 Uhr schwer verletzt auf der Straße liegen.

Sofort brachte der Pörtschacher seinen Vierbeiner zurück auf das Grundstück, wo die Hündin jedoch ihren Verletzungen erlag. Vom Fahrzeuglenker fehlte aber jedoch jede Spur – er dürfte seine Fahrt einfach fortgesetzt haben. „Es gibt den Hinweis, dass es sich um ein schwarzes Fahrzeug handelt, das im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnte“, so die Polizei. Die Lage der Hündin am Unfallort lässt darauf schließen, dass der Lenker in Richtung Velden unterwegs gewesen ist.

Die Polizei ersucht den Lenker, sich bei der Polizeiinspektion Pörtschach zu melden. Auch bittet die Polizei um Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
188.296 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
174.368 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
120.510 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2386 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1571 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1489 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Mehr Kärnten
Zeugenaufruf
Unbekannter rast Hündin zu Tode und flüchtet
Krone Plus Logo
Reliquie in Kärnten
Am Sonntag wird „Influencer Gottes“ ein Heiliger
Im Vergleich zu 2024
Weiter geringer Anstieg bei Arbeitslosenzahlen
Alpen-Adria-Küche
Qualitätserfolg für den Wörthersee-Wein
Trotz Verbots überholt
Alkolenker (17) ohne Schein „crashte“ Papas Auto
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf