Unbekannter rast Hündin zu Tode und flüchtet

Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr am Montag in der Früh einen Hund auf der Kärntner Straße in Pörtschach nieder und beging danach Fahrerflucht. Die Polizei bittet um Zeugen und Hinweise.
„Die braun-schwarze Hündin dürfte auf die Straße gekommen sein, als der Besitzer auf die andere Seite zum dortigen Supermarkt ging und dabei vermutlich das Gartentor seiner Liegenschaft in der Hauptstraße nicht vollständig verschloss“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Als das Herrchen von seinem Einkauf zurückkam, sah er die Mischlingshündin gegen 8 Uhr schwer verletzt auf der Straße liegen.
Sofort brachte der Pörtschacher seinen Vierbeiner zurück auf das Grundstück, wo die Hündin jedoch ihren Verletzungen erlag. Vom Fahrzeuglenker fehlte aber jedoch jede Spur – er dürfte seine Fahrt einfach fortgesetzt haben. „Es gibt den Hinweis, dass es sich um ein schwarzes Fahrzeug handelt, das im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnte“, so die Polizei. Die Lage der Hündin am Unfallort lässt darauf schließen, dass der Lenker in Richtung Velden unterwegs gewesen ist.
Die Polizei ersucht den Lenker, sich bei der Polizeiinspektion Pörtschach zu melden. Auch bittet die Polizei um Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.
Kommentare
