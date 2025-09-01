Unbekannter rast Hündin zu Tode und flüchtet

Sofort brachte der Pörtschacher seinen Vierbeiner zurück auf das Grundstück, wo die Hündin jedoch ihren Verletzungen erlag. Vom Fahrzeuglenker fehlte aber jedoch jede Spur – er dürfte seine Fahrt einfach fortgesetzt haben. „Es gibt den Hinweis, dass es sich um ein schwarzes Fahrzeug handelt, das im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnte“, so die Polizei. Die Lage der Hündin am Unfallort lässt darauf schließen, dass der Lenker in Richtung Velden unterwegs gewesen ist.