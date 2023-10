Nur Minuten entscheiden über Leben und Tod

Rettung rufen, Wiederbelebung einleiten

Unverzüglich Wiederbelebung einleiten. Rettungs-Notruf 144 absetzen oder, wenn möglich, einen anderen Anwesenden darum bitten. Bringen Sie den Patienten in Rückenlage, am besten auf einem ebenen, harten Untergrund. Herzdruckmassage durchführen. Durch Drücken auf den Brustkorb - vorher störende Kleidung, wie z.B. Mantel, entfernen - wird Blut wieder in das Gehirn (und in andere Organe) gepumpt. Die Frequenz liegt zwischen 100 und 120 Schlägen pro Minute.