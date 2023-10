Absetzbarkeit von Spenden wird ausgeweitet

So kommen nicht nur Sport- und Bildungseinrichtungen hinzu, sondern auch Zahlungen von Organisationen an freiwillige Helferinnen und Helfer sollen einkommensteuerfrei sein. Die kleine Freiwilligenpauschale beträgt bis zu 30 Euro pro Tag beziehungsweise 1000 Euro jährlich, bei der großen sind bis zu 50 Euro am Tag beziehungsweise 3000 Euro im Jahr vorgesehen. Letztere ist in Bereichen wie Sozialdienste, Gesundheitspflege, Kinder- und Behindertenbetreuung sowie bei Hilfe in Katastrophenfällen möglich. Die große Pauschale gilt auch für Funktionen als Ausbildnerin oder Übungsleiter.