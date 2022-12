Das Ehrenamt muss dringend attraktiver werden

Sie retten im Krankenwagen Leben, holen Menschen und Tiere aus brennenden Häusern, kümmern sich liebevoll um Wanderwege oder helfen Menschen in sozialen Notlagen. Ihre Arbeit wäre in der freien Marktwirtschaft Hunderte Millionen Euro wert - und dennoch machen sie es kostenlos. Die Rede ist von rund einer halben Million Steirern, die sich ehrenamtlich in Vereinen und Organisationen engagieren.