Süßmilch wohnt im Museum und empfängt Besucher

Ständig an Grenzen

So hat sich die deutsche Multimedia-Künstlerin Sophia Süßmilch ihren Rückzugsort im Francisco Carolinum (FC) eingerichtet, sie wohnt bis 9. November in einem Ausstellungsraum. „Ich bin Künstlerin, arbeite ständig bis an Grenzen, jetzt soll die Kunst einmal etwas für mich tun“, lautet ihr Credo.