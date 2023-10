Rettungsflieger sind für jeden Einsatz bereit

„In unserem Bundesland war diese spezielle Technologie im Rahmen eines zweijährigen Pilotprojekts erstmals im Einsatz. Mittlerweile ist diese in ganz Österreich bei Rettungsflügen in der Nacht nicht mehr wegzudenken“, freut sich auch Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, zuständig für das Rettungswesen in Niederösterreich, über die Erfolgsgeschichte. Aus geht selbige vom Flugrettungsstützpunkt im Kremser Stadtteil Gneixendorf ausging. Von dort aus können 90 Prozent des Bundeslandes bei Nacht abgedeckt werden. Der Rest wird von sogenannten „24/7-Stützpunkten“ aus anderen Bundesländern angeflogen.