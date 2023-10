Sex war einvernehmlich: Freispruch für Militärchef

Die Erleichterung ist ihm sichtlich ins Gesicht geschrieben: Seit Anfang Juli musste sich Militärkommandant Martin Jawurek am Landesgericht St. Pölten verantworten. Nun endete der Prozess gegen den 57-Jährigen wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung mit einem Freispruch. Nach einer feuchtfröhlichen Veranstaltung in der Kaserne in St. Pölten soll der Brigadier das „Autoritätsverhältnis“ gegenüber einer Bundesheer-Mitarbeiterin ausgenutzt haben. Bei einem angeheiterten Vieraugengespräch am 8. November sei es schließlich zum Geschlechtsverkehr gekommen. Einvernehmlich, wie der Angeklagte gleich am Beginn des Prozesses betonte.