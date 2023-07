Zum Sex gedrängt: So verteidigt sich Militär-Chef

In diesem Fall steht Aussage gegen Aussage. Darüber, was am 8. November des Vorjahres bei einer feucht-fröhlichen Veranstaltung in der Kaserne in St. Pölten spät Abends passiert sein soll, gehen die Sichtweisen und Schilderungen auseinander. Auf der einen Seite die von Martin Jawurek, ehemaliger Militärkommandant von Niederösterreich und auf der anderen Seite jene der Bundesheer-Mitarbeiterin. Die beiden sollen sich seit sieben Jahren gekannt und ein „gutes Verhältnis“ gehabt haben - natürlich rein beruflich. So hätten sie etwa ihre Leidenschaft für den Rosengarten geteilt. Privaten Kontakt habe es aber keinen gegeben.