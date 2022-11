Offizier zu Missbrauchsvorwurf: „Relativ gelassen“

Vorfall außerhalb der Dienstzeit

Zum Vorfall gekommen sein soll es außerhalb der Dienstzeit am 8. November. Es wurde eine vorläufige Dienstenthebung angeordnet, eine Entscheidung diesbezüglich fällt die Bundesdisziplinarbehörde. Nun ist die Justiz am Zug, am Freitag ging eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten ein. Es erfolgt eine Prüfung.