Wie Länder ihre Bürger jetzt aus Israel evakuieren

Wie berichtet, scheiterte der erste Versuch am Mittwoch aufgrund eines technischen Defekts. Ein Flugzeug hätte vom Flughafen Hörsching in Oberösterreich nach Zypern fliegen sollen, wohin bereits Menschen gebracht worden sind und in Notunterkünften versorgt werden. Nun soll ein Backup mit gecharterten Zivilfliegern aktiviert werden, die Flüge sind für Mittwoch um 20 Uhr (Lokalzeit) aus Tel Aviv und Donnerstag angesetzt.