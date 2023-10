„Hercules“ fing Feuer, noch heute nächster Versuch

Bundesheer blieb am Boden

Doch eine erste Rettungsmission am Mittwochvormittag scheiterte desaströs: Die eigens dafür abgestellte C-130 „Hercules“-Maschine fing am Vorfeld von Linz-Hörsching Feuer. Der Brand hatte den Abflug der langsamen Maschine, die ohnehin rund vier Stunden für die Strecke zum zypriotischen Flughafen Paphos gebraucht hätte, verzögert. Wegen des Rauchs musste die Laderampe der Maschine am Boden geöffnet werden, Feuerwehren rückten an. Dem Vernehmen nach seien auch die Personen an Bord von der Rauchentwicklung betroffen gewesen.