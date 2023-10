Einfach erklärt: Darum geht es im Israel-Krieg

Seit Samstag werden die sozialen Netzwerke mit grauenhaften Bildern aus Israel überschwemmt. Zahlreiche Tote und Verwundete, verschleppte Familien und eingestürzte Häuser - das Leid am Ufer des Mittelmeeres kennt keine Grenzen. Seit 75 Jahren kommt der Nahe Osten nicht zur Ruhe. Um zu verstehen, wieso Israel in ständigem Konflikt mit seinen Nachbarländern ist, muss weit in die Vergangenheit geblickt werden.