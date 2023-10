Österreicher in Israel: „Frauen schrien um Kinder“

Wie haben Sie vom Hamas-Angriff am Samstag erfahren?

Wir waren in unserem Pilgerhaus, als es losging. Die Detonationen waren in der Ebene vor Tel Aviv, wo wir stationiert waren, unüberhörbar. Auch die Rauchschwaden konnte man gut sehen. Die Sirenen heulten permanent und wir wurden zweimal aufgefordert, in einen Luftschutzkeller zu gehen. Am Sonntag hat sich die Situation dann beruhigt, ab und zu waren Detonationen zu hören. Ich ging davon aus, dass ich wie geplant am Montag nach Österreich zurückfliegen könne. Ich dachte, dass die Israelis wieder alles im Griff hätten. Das war dann aber offensichtlich nicht der Fall.