Palästina-Botschafter: Keine Hamas-Distanzierung

„Ohrenbeträubendes Schweigen“

Dass der palästinensische Botschafter die Demonstrationen seiner Community, die am Mittwochabend Abend am Stephans- und Heldenplatz stattfanden, gutheißt und sogar selbst gerne hingegangen wäre, kann Martin Engelberg nicht verstehen. Mehr noch: er ortet ein „ohrenbetäubendes Schweigen“ von Seiten der palästinensischen Behörden, für ihn sei das ein Rückschritt in Richtung Radikalität.