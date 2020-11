Wie Autofahrer Unfälle mit Wild vermeiden können

Die meisten Unfälle passieren in den Abend- und Nachtstunden sowie auf Freilandstraßen. "Der allerwichtigste Ratschlag ist: Vorsichtig und vorausschauend fahren, besonders im Bereich von Wildwechsel-Schildern oder auf Strecken, die für häufigen Wildwechsel bekannt sind", sagt Nikola Furtenbach, Kampagnenleiterin der "Vier Pfoten". Ein ausreichender Abstand zum Vordermann ist nun besonders notwendig – für den Fall, dass dieser aufgrund eines die Straße kreuzenden Tieres abrupt bremsen muss. "Im Herbst müssen wir außerdem bedenken, dass das auf den Straßen zahlreich vorhandene nasse Laub praktisch zur Eisbahn werden und sich so unser Bremsweg erhöhen kann", so Furtenbach.