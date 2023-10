Insel Sal: Kein Stress auf den Kapverden

Und nach kurzer Zeit entdecken wir auch schon eines der Muttertiere. Jetzt heißt es still sein, kein Licht und ja kein Stress. Es wird überprüft, ob es schon mit einem Sender versehen ist und wo es seine Eier ablegt. Oftmals sind die Nester an Stellen, die nicht ausreichend sicher sind vor natürlichen Feinden – wie z.B. streunenden Hunden – oder auch zu nahe an Touristenstränden vor den Hotels. Dann graben die Helfer alles wieder aus und bringen es in eine Brüterei, wo die Eier die nächsten 50 bis 60 Tage im Sand bleiben, bis sich die ersten Baby-Schildkröten den Weg hinausbuddeln.